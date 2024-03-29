Посол России: присоединение Армении к Союзному государству никогда не обсуждали

Посол России в Ереване Сергей Копыркин опроверг слухи о том, что Москва якобы вынуждает Армению присоединиться к Союзному государству.

«Я сам задаю этот вопрос, откуда взялась эта тема... Я как человек, как россиянин, как посол отношусь к этому с симпатией, но мне неизвестно, чтобы когда-то этот вопрос ставился как предмет нашего политического диалога и обсуждений», — сказал он порталу 24News.

В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Армению якобы пытаются принудить вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не получала предложения о вступлении в состав Союзного государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.