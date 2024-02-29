Спикер парламента: Армению пытаются принудить вступить в Союзное государство

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армению якобы пытаются принудить вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар (по Армении. — RT), и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета... Есть большой план по включению Армении в Союзное государство», — цитирует его РИА Новости.

По словам армянского чиновника, этот план якобы удалось сорвать в 2021 году во время выборов в парламент. При этом Симонян отказался отвечать на вопрос о том, были ли конкретные предложения в адрес Армении о вступлении в Союзное государство.

«Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия», — добавил он.

При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не получала предложения о вступлении в состав Союзного государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.