МИД России: 102-я база в Армении — единственный гарант суверенитета республики
- РИА Новости
«Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении», — заявили ТАСС в МИД России.
Так в ведомстве отреагировали на доклад «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленный под началом экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.
В МИД России назвали опасной демагогией укрепление военного потенциала республики выводом солдат.
«Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен», — добавили в российском дипведомстве.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО.
По его словам, Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении.