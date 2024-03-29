МИД России: 102-я база в Армении — единственный гарант суверенитета республики

Единственная реальная гарантия суверенитета Армении — присутствие в республике 102-й российской военной базы, заявили в МИД России.

«Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении», — заявили ТАСС в МИД России.

Так в ведомстве отреагировали на доклад «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленный под началом экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

В МИД России назвали опасной демагогией укрепление военного потенциала республики выводом солдат.

«Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен», — добавили в российском дипведомстве.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО.

По его словам, Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении.