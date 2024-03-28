Лавров: Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией

Руководство Армении под надуманными предлогами ведёт дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами... сознательно ведёт дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», — заявил Лавров в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжёлых ситуациях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении.