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Лавров: Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией

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Руководство Армении под надуманными предлогами ведёт дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией
  • globallookpress.com

«Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами... сознательно ведёт дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», — заявил Лавров в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжёлых ситуациях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении.

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