Захарова: Москва обсуждает с Ереваном риск отключения российских телеканалов
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«Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу... Обмен мнениями не завершён, мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся, как я уже сказала, в плотном контакте», — сказала она.
Министерство высокотехнологичной промышленности Армении ранее сообщало, что сделает партнёрам из России новые предложения по вещанию российских каналов.
В декабре прошлого года в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении отметили, что армянское правительство в настоящий момент не обсуждает возможность запрета вещания российских телеканалов в стране.