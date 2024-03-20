Захарова: Москва обсуждает с Ереваном риск отключения российских телеканалов

Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу... Обмен мнениями не завершён, мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся, как я уже сказала, в плотном контакте», — сказала она.

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении ранее сообщало, что сделает партнёрам из России новые предложения по вещанию российских каналов.

В декабре прошлого года в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении отметили, что армянское правительство в настоящий момент не обсуждает возможность запрета вещания российских телеканалов в стране.