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Захарова: Москва обсуждает с Ереваном риск отключения российских телеканалов

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Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Москва обсуждает с Ереваном риск отключения российских телеканалов
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу... Обмен мнениями не завершён, мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся, как я уже сказала, в плотном контакте», — сказала она.

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении ранее сообщало, что сделает партнёрам из России новые предложения по вещанию российских каналов.

В декабре прошлого года в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении отметили, что армянское правительство в настоящий момент не обсуждает возможность запрета вещания российских телеканалов в стране.

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