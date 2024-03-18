В Армении заявили, что сделают новые предложения по вещанию российских каналов

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении сделает партнёрам из России новые предложения по вещанию российских каналов.

Об этом заявил в парламенте глава ведомства Мхитар Айрапетян.

Как уточняет Sputnik Армения, в ближайшее время в Москве пройдут консультации в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, заключённого в 2020 году.

Цель соглашения — исключить в эфире обеих стран передачи, которые бы представляли собой вмешательство во внутренние дела, оскорбления в адрес государства и народа другой страны.

«Исходя из политкорректности, я воздержусь от озвучивания подробностей. Хочу только заверить, что в основе всех решений министерства лежит достоинство нашего народа», — заявил Айрапетян.

В декабре прошлого года в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении отметили, что армянское правительство в настоящий момент не обсуждает возможность запрета вещания российских телеканалов в стране.