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Подоляк: Зеленский намерен убедить Трампа помогать Украине

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «дар убалтывания», которым обладает глава киевского режима, сможет помочь ему убедить бывшего американского лидера Дональда Трампа продолжать помогать Украине в случае его победы на выборах президента США.
Подоляк: Зеленский намерен убедить Трампа помогать Украине
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом Подоляк заявил в интервью газете Politico.

По мнению политика, существует «очевидная» коммерческая выгода в поставках вооружения украинской армии для американского военно-промышленного комплекса.

«Зеленский способен задействовать эмоции и мышление политиков в разных странах, и он умеет точно определить аргументы, которые окажут на них влияние», — сказал Подоляк. 

Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп видит политические выгоды в поражении Украины.

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