Подоляк: Зеленский намерен убедить Трампа помогать Украине
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Об этом Подоляк заявил в интервью газете Politico.
По мнению политика, существует «очевидная» коммерческая выгода в поставках вооружения украинской армии для американского военно-промышленного комплекса.
«Зеленский способен задействовать эмоции и мышление политиков в разных странах, и он умеет точно определить аргументы, которые окажут на них влияние», — сказал Подоляк.
Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп видит политические выгоды в поражении Украины.