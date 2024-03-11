Washington Post: Трамп видит политические выгоды в поражении Украины
- AP
«Теперь он может увидеть политические выгоды от поражений Украины, в которых сможет обвинить своего оппонента», — пишет автор.
Бут утверждает, что Трамп превратил Республиканскую партию, которая когда-то гордилась тем, что противостоит «империи зла», «в пуделя Путина».
По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, который ранее встретился с Трампом, американский политик не станет давать Украине деньги в случае своего переизбрания на пост президента, а Европа без США не сможет финансировать конфликт, и тот закончится.