Претендующий на президентский пост Дональд Трамп, вероятно, видит политические выгоды в поражении Украины, в котором он может обвинить своего оппонента на следующих выборах — Джо Байдена. Такое мнение на страницах The Washington Post выразил журналист Макс Бут.

«Теперь он может увидеть политические выгоды от поражений Украины, в которых сможет обвинить своего оппонента», — пишет автор.

Бут утверждает, что Трамп превратил Республиканскую партию, которая когда-то гордилась тем, что противостоит «империи зла», «в пуделя Путина».

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, который ранее встретился с Трампом, американский политик не станет давать Украине деньги в случае своего переизбрания на пост президента, а Европа без США не сможет финансировать конфликт, и тот закончится.