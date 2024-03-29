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Химик: БАДы с продуктами жизнедеятельности плесневых грибов лучше не употреблять

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил в беседе с RT, что найденная в японских пищевых добавках пуберуловая кислота — вещество, образуемое большим числом видов грибов рода Penicillium.
Химик: БАДы с продуктами жизнедеятельности плесневых грибов лучше не употреблять
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«То есть это натуральное соединение. Оно обладает бактериостатическим действием против грамположительных бактерий и некоторым бактерицидным действием. Современная наука не имеет данных о негативном воздействии этой кислоты на организм человека», — объяснил собеседник RT.

Однако, по его словам, плесневые грибы способны продуцировать не только полезные вещества, но и различные токсичные для человека соединения.

«Поэтому лучше воздержаться от употребления пищи и БАДов, содержащих продукты жизнедеятельности плесневых грибов», — заключил специалист.

Ранее РИА Новости со ссылкой на японские СМИ сообщало, что постороннее вещество, которое не было предусмотрено составом пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от японской компании Kobayashi Pharmaceutical, является пуберуловой кислотой.

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