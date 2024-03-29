Посол: США рассматривают отношения с Арменией с позиции противостояния России

США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния России — это опасно, заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин.

«К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния, и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном», — сказал он порталу 24News.

По словам дипломата, это опасно и может нанести ущерб российско-армянским отношениям в случае, если со стороны Еревана недостаточно политической воли.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении.