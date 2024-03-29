RT в Telegram
Подпишись

Посол: США рассматривают отношения с Арменией с позиции противостояния России

Короткая ссылка
США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния России — это опасно, заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин.
Посол: США рассматривают отношения с Арменией с позиции противостояния России
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Tngryan

«К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния, и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном», — сказал он порталу 24News.

По словам дипломата, это опасно и может нанести ущерб российско-армянским отношениям в случае, если со стороны Еревана недостаточно политической воли. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения под надуманными предлогами ведёт к обрушению отношений с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва обсуждает с Ереваном вопрос о возможном отключении российских телеканалов на территории Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить