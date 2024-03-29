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Financial Times: Кулеба просит Индию пересмотреть её отношения с Россией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Индию, где сразу заявил, что её отношения с Россией базируются лишь на «советском наследии», которые якобы не смогут «сохраняться веками». Украинский дипломат посоветовал Нью-Дели присмотреться к развивающимся отношениям Москвы и Пекина, пишет Financial Times.
Financial Times: Кулеба просит Индию пересмотреть её отношения с Россией
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Cотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии. Но это не то наследие, которое будет храниться веками; это наследие испаряется», — сказал Кулеба.

Британская газета в свете визита украинского министра в эту страну пишет, что Киев изо всех сил пытается завоевать симпатии Индии и многих других стран Глобального Юга. Так, Кулеба выступил с заявлением, что Индия, как самая густонаселённая страна в мире, «много выиграет от расширения торговых и технологических связей с Украиной».

В частности, он предложил индийским компаниям принять участие в послевоенном восстановлении страны.

«Украина, вероятно, станет крупнейшей стройплощадкой в ​​мире, и индийские компании могут принять участие в восстановлении», — считает министр.

Спикер правящей в Индии партии Джайвир Шергилл отмечал, что страна не нуждается в каких-либо разрешениях или предписаниях Запада касательно отношений с Россией. По его словам, Россия занимает «очень и очень важное место во внешней политике Индии».

В Кремле напомнили, что у премьера Индии Нарендры Моди есть приглашение посетить Россию.

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