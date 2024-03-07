Спикер правящей партии: Индия не нуждается в одобрении Западом дружбы с Россией

Индия не нуждается в каких-либо разрешениях или предписаниях Запада касательно отношений с Россией. С таким заявлением выступил спикер правящей в стране Бхаратия Джаната партии (Индийская народная партия) Джайвир Шергилл.

По его словам, Нью-Дели продолжит взаимодействовать с Россией, чтобы и дальше осваивать энергетический, углеводородный, нефтяной, оборонный и другие сектора.

«Самое главное здесь то, что Россия занимает очень и очень важное место во внешней политике Индии. Индия не поддаётся никакому давлению со стороны западного мира. Ей не нужны никакие разрешения или предписания Запада касательно отношений с Россией», — заявил Шергилл.

Также он отметил, что в ситуации с Украиной сейчас не время, чтобы какая-то страна подливала масла в огонь. По его словам, необходимо сесть за стол переговоров и быстрее достичь мира.

Шергилл стал известен после того, как на Мюнхенской конференции по безопасности жёстко ответил журналисту СМИ-иноагента Deutsche Welle*, который пытался отчитать Индию за то, что она поддерживает партнёрские отношения с Россией. Индийский политик тогда отметил, что Россия была и будет партнёром Индии.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели заинтересован в контрактах с поставщиками нефти из России.

* Deutsche Welle включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции России от 28.03.2022.