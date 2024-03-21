Песков: у Моди есть приглашение посетить Россию, визит согласуют по дипканалам
- РИА Новости
«Это предстоит ещё согласовать по дипломатическим каналам. В любом случае встречи в первой половине этого года состоятся», — сказал он.
Песков добавил, что у Моди есть действующее приглашение посетить Россию.
Российская сторона надеется на встречи в многостороннем формате, уточнил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин и Моди в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на координацию стран в многосторонних форматах, в том числе ШОС и БРИКС.