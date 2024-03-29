МИД России: конвенция по информбезопасности подорвёт цифровую гегемонию Запада
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
«Новый международный договор при условии его согласования подорвёт цифровую гегемонию Запада», — отметили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент цифровая гегемония Запада поддерживается в том числе за счёт Будапештской конвенции 2001 года.
Там добавили, что эта конвенция предоставляет западным спецслужбам возможность иметь неограниченный доступ к электронным базам данных других стран.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха доминирования западных стран в мире завершилась.