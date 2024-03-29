Газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру на теракт в Подмосковье

Южнокорейская газета The Korea Herald в своей печатной версии извинилась за карикатуру на теракт в Подмосковье, которую ранее осудило посольство России в Сеуле.

«The Korea Herald выражает глубокие соболезнования жертвам трагической террористической атаки в «Крокус Сити Холле» 22 марта вместе с народом и разделяет эту необъятную скорбь. В этой связи мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаём и уважаем чувства тех, кто был оскорблён данной карикатурой», — говорится в публикации издания, которое цитирует ТАСС.

Газета повторила, что осознаёт свою ответственность за публикуемые материалы и выражает глубочайшие сожаления.

Посольство России 27 марта заявило, что шокировано и возмущено публикацией южнокорейской англоязычной газетой карикатуры, оскорбляющей память жертв террористического акта.