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Посольство России в Сеуле осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

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В посольстве России в Сеуле осудили карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», опубликованную в местной газете.
Посольство России в Сеуле осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»
  • РИА Новости

«Шокированы и глубоко возмущены публикацией южнокорейской англоязычной газетой The Korea Herald в номере от 27 марта карикатуры, оскорбляющей память жертв чудовищного террористического акта», — говорится в сообщении.

В дипмиссии назвали публикацию кощунственной и предположили, что редакция попробует «прикрыться принципом свободы слова».

«Тогда не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий? Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и её граждан», — добавили в посольстве.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140.

26 марта сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.

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