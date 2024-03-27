Посольство России в Сеуле осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

В посольстве России в Сеуле осудили карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», опубликованную в местной газете.

«Шокированы и глубоко возмущены публикацией южнокорейской англоязычной газетой The Korea Herald в номере от 27 марта карикатуры, оскорбляющей память жертв чудовищного террористического акта», — говорится в сообщении.

В дипмиссии назвали публикацию кощунственной и предположили, что редакция попробует «прикрыться принципом свободы слова».

«Тогда не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий? Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и её граждан», — добавили в посольстве.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140.

26 марта сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.