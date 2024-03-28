SKW: экс-глава Еврокорпуса подозревается в разглашении секретных данных
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Об этом сообщает служба военной контрразведки (SKW) Польши.
«Служба военной контрразведки... инициирует контрольное производство в случае получения новой информации, указывающей на то, что лицо, имеющее действительный допуск, не даёт гарантий сохранения тайны», — приводит сообщение РИА Новости.
Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, был освобождён от должности командира Еврокорпуса 28 марта.
Силы быстрого реагирования Евросоюза возглавил польский генерал Пётр Блазеуш.