SKW: экс-глава Еврокорпуса подозревается в разглашении секретных данных

Снятый с должности командира Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский подозревается в разглашении секретной информации.

Об этом сообщает служба военной контрразведки (SKW) Польши.

«Служба военной контрразведки... инициирует контрольное производство в случае получения новой информации, указывающей на то, что лицо, имеющее действительный допуск, не даёт гарантий сохранения тайны», — приводит сообщение РИА Новости.

Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, был освобождён от должности командира Еврокорпуса 28 марта.

Силы быстрого реагирования Евросоюза возглавил польский генерал Пётр Блазеуш.