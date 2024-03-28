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Польского генерала Громадзиньского сняли с поста командира Еврокорпуса

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Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобождён от должности.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.

По данным ведомства, служба военной контрразведки начала в отношении него проверку.

Подробности проверки Минобороны Польши не раскрыло.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Также спикер оперативно-стратегической группировки «Таврия» Вооружённых сил Украины Дмитрий Лиховой сообщил, что уходит в отставку.

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