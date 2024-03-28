Польского генерала Громадзиньского сняли с поста командира Еврокорпуса
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.
По данным ведомства, служба военной контрразведки начала в отношении него проверку.
Подробности проверки Минобороны Польши не раскрыло.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.
Также спикер оперативно-стратегической группировки «Таврия» Вооружённых сил Украины Дмитрий Лиховой сообщил, что уходит в отставку.