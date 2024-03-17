Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой сообщил, что уходит в отставку
Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», — говорится в сообщении.
По словам Лихового, теперь он будет заниматься «повседневными обязанностями».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Владимир Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск.