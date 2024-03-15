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Рогов: Зеленский из-за страха перед бунтом начал чистку в украинских войсках

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Владимир Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск, считает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В разговоре с РИА Новости политический активист выразил мнение, что «Зеленского ненавидят» за то, что он «грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий».

«Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ Залужного», — добавил Рогов.

Собеседник также сообщил, что ещё перед объявлением об отставке Валерия Залужного Зеленский приказал перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа.

Агентство ранее сообщило, что украинские военные, недовольные политикой руководства страны, обсуждали захват Верховной рады в Киеве.

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