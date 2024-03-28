Польский генерал Пётр Блазеуш стал новым командующим Еврокорпусом

Силы быстрого реагирования Евросоюза (Еврокорпус) возглавил польский генерал Пётр Блазеуш после того, как с этого поста сняли генерала Ярослава Громадзиньского.

«Новым командующим Еврокорпусом станет генерал Пётр Блазеуш, бывший первым заместителем начальника Генштаба Войска Польского», — сообщило польское Министерство обороны.

Как подчёркивает ТАСС, Блазеуш считается одним из самых опытных польских военачальников. В 2011—2012 годах он командовал польским контингентом в Афганистане, а должность первого заместителя начальника Генштаба занял в 2021 году.

Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, был освобождён от должности, а служба военной контрразведки начала в отношении него проверку.