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Польский генерал Пётр Блазеуш стал новым командующим Еврокорпусом

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Силы быстрого реагирования Евросоюза (Еврокорпус) возглавил польский генерал Пётр Блазеуш после того, как с этого поста сняли генерала Ярослава Громадзиньского.
Польский генерал Пётр Блазеуш стал новым командующим Еврокорпусом
  • globallookpress.com
  • © Dominika Zarzycka

«Новым командующим Еврокорпусом станет генерал Пётр Блазеуш, бывший первым заместителем начальника Генштаба Войска Польского», — сообщило польское Министерство обороны.

Как подчёркивает ТАСС, Блазеуш считается одним из самых опытных польских военачальников. В 2011—2012 годах он командовал польским контингентом в Афганистане, а должность первого заместителя начальника Генштаба занял в 2021 году.

Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, был освобождён от должности, а служба военной контрразведки начала в отношении него проверку.

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