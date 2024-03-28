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Туск: Польша направит на Украину две миссии для восстановления «после победы»

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Власти Польши направят на Украину две миссии, чтобы помочь в восстановлении страны «после победы». С заявлением об этом выступил премьер-министр республики Дональд Туск.
Туск: Польша направит на Украину две миссии для восстановления «после победы»
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идёт о двух торгово-промышленных миссиях.

Польский премьер отметил, что они приедут из Польши в Киев «с таким визитом, который сделает возможным участие польских фирм в восстановлении Украины» после «победного окончания войны».

Ранее обозреватель The Times Иэн Мартин сообщил, что страны Запада вынуждены готовиться к катастрофическому поражению Украины.

Издание Politico в свою очередь проинформировало, что США настаивают на освещении СМИ Украины не только удач, но и поражений.

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