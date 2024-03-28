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Times: страны Запада вынуждены готовиться к катастрофическому поражению Украины

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Западные политики вынуждены готовиться к катастрофическому поражению армии Украины, которая так и не получила от других стран достаточно оружия и боеприпасов, считает обозреватель The Times Иэн Мартин.
Times: страны Запада вынуждены готовиться к катастрофическому поражению Украины
  • AP
  • © Libkos

«События вынуждают военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе работать над планом в случае катастрофического коллапса украинских сил, лишённых необходимого им оружия и боеприпасов», — пишет журналист.

Сам Мартин выступает за «максимальную военную поддержку на том основании, что Украина должна победить», однако вынужден признать, что на «комфортном Западе» привыкли принимать желаемое за действительное и «быть неготовыми к неприятным сюрпризам». 

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.

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