Средства массовой информации на Украине должны освещать не только удачи, но и поражения, украинским журналистам необходимо предоставить доступ к линии фронта.

Об этом в интервью газете Politico заявил спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин.

Он отметил, что Киев «сопротивляется той свободе информации, которая считается нормальной» в США. Рубин добавил, что в демократическом обществе, которое Вашингтон рассчитывает увидеть на Украине, «освещение репортёрами войны, даже если новости плохие, лучше, чем полный контроль» над СМИ.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал Telegram, в котором любой человек может «сделать канал, начать писать всё, что ему вздумается», проблемой для безопасности страны.