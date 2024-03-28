Politico: США настаивают на освещении СМИ Украины не только удач, но и поражений
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Об этом в интервью газете Politico заявил спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин.
Он отметил, что Киев «сопротивляется той свободе информации, которая считается нормальной» в США. Рубин добавил, что в демократическом обществе, которое Вашингтон рассчитывает увидеть на Украине, «освещение репортёрами войны, даже если новости плохие, лучше, чем полный контроль» над СМИ.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал Telegram, в котором любой человек может «сделать канал, начать писать всё, что ему вздумается», проблемой для безопасности страны.