Глава ГУР Украины Буданов считает Telegram проблемой для безопасности страны

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает мессенджер Telegram проблемой для украинской нацбезопасности.

«Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком», — сказал Буданов, слова которого приводит РИА Новости.

Буданова не устраивает то, что любой человек может «сделать канал, начать писать всё, что ему вздумается», а «когда что-то начинают делать», этот человек начинает «прикрываться тем, что это свобода СМИ».

Мессенджер во многом «наносит разрушительный эффект здесь внутри», считает глава ГУР.

В феврале Кирилл Буданов признал, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.