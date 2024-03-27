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Глава ГУР Украины Буданов считает Telegram проблемой для безопасности страны

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Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает мессенджер Telegram проблемой для украинской нацбезопасности.
Глава ГУР Украины Буданов считает Telegram проблемой для безопасности страны
  • Gettyimages.ru

«Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком», — сказал Буданов, слова которого приводит РИА Новости.

Буданова не устраивает то, что любой человек может «сделать канал, начать писать всё, что ему вздумается», а «когда что-то начинают делать», этот человек начинает «прикрываться тем, что это свобода СМИ».

Мессенджер во многом «наносит разрушительный эффект здесь внутри», считает глава ГУР.

В феврале Кирилл Буданов признал, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.

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