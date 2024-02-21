WSJ: глава ГУР Украины Буданов признал тяжёлое положение ВСУ
- AP
«Кирилл Буданов... признал тяжёлое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на Буданова.
2 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации.
17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.