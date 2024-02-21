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WSJ: глава ГУР Украины Буданов признал тяжёлое положение ВСУ

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.
WSJ: глава ГУР Украины Буданов признал тяжёлое положение ВСУ
  • AP

«Кирилл Буданов... признал тяжёлое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на Буданова.

2 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации.

17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

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