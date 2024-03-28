МО: Россия и Мьянма действуют как стратегические партнёры в условиях санкций

Широкомасштабные санкции со стороны Запада не мешают стратегическому партнёрству России и Мьянмы. С заявлением об этом выступил заместитель главы российского Министерства обороны Александр Фомин.

В ходе переговоров с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном Фомин отметил, что Россия искренне дорожит дружественными отношениями с республикой.

«Отрадно, что на фоне развязанной коллективным Западом небывалой санкционной кампании как против России, так и в отношении Мьянмы наши страны продолжают всецело поддерживать друг друга и действовать в духе стратегического партнёрства и союзничества», — цитирует Фомина ТАСС.

Ранее Мьянма в числе других стран — участниц АСЕАН поддержала усилия России по наказанию террористов.