МО: Россия и Мьянма действуют как стратегические партнёры в условиях санкций
- РИА Новости
В ходе переговоров с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном Фомин отметил, что Россия искренне дорожит дружественными отношениями с республикой.
«Отрадно, что на фоне развязанной коллективным Западом небывалой санкционной кампании как против России, так и в отношении Мьянмы наши страны продолжают всецело поддерживать друг друга и действовать в духе стратегического партнёрства и союзничества», — цитирует Фомина ТАСС.
Ранее Мьянма в числе других стран — участниц АСЕАН поддержала усилия России по наказанию террористов.