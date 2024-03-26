Страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов

Министры иностранных дел стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) решительно осуждают террористическую атаку в России и полностью поддерживают усилия российских властей по привлечению виновных к ответственности.

Организация также подтверждает свою твёрдую приверженность тесному сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с терроризмом.

«АСЕАН подчёркивает острую необходимость согласованных международных усилий по ликвидации терроризма всеобъемлющим и эффективным образом», — говорится в заявлении.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.