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Страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов

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Министры иностранных дел стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) решительно осуждают террористическую атаку в России и полностью поддерживают усилия российских властей по привлечению виновных к ответственности.
Страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов
  • AP

Организация также подтверждает свою твёрдую приверженность тесному сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с терроризмом.

«АСЕАН подчёркивает острую необходимость согласованных международных усилий по ликвидации терроризма всеобъемлющим и эффективным образом», — говорится в заявлении.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.

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