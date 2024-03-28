Директор СВР Нарышкин посетил КНДР и провёл там «обстоятельные переговоры»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил КНДР. Он находился там в период с 25 по 27 марта и провёл в Пхеньяне обстоятельные переговоры с министром госбезопасности Ли Чхан Дэ.

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© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Были обсуждены актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил», — рассказывает пресс-служба СВР. Переговоры, как отмечает разведслужба, прошли в тёплой, дружественной атмосфере и показали единство подходов к проблемам, которые обсуждались. В Вашингтоне ранее заявили, что Белый дом желает «пролить свет» на сотрудничество России и КНДР.