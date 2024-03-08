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Белый дом: США желают «пролить свет» на сотрудничество России и КНДР

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Белый дом желает «пролить свет» на сотрудничество России и КНДР, заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в американском Совете национальной безопасности Мира Рапп-Хупер.
Белый дом: США желают «пролить свет» на сотрудничество России и КНДР
  • Gettyimages.ru
  • © TriggerPhoto

Чиновница утверждает, что Москва и Пхеньян якобы сотрудничают по вопросам поставок вооружений, в том числе ракет и снарядов.

«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы мы все могли лучше действовать и координировать шаги», — сказала Рапп-Хупер.

В Кремле называют бездоказательными данные стран Запада о якобы начале поставок вооружений из КНДР в Россию. Там отметили, что британская и американская разведки «всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является для России ближайшим соседом и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные отношения.

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