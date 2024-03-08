Белый дом: США желают «пролить свет» на сотрудничество России и КНДР
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Чиновница утверждает, что Москва и Пхеньян якобы сотрудничают по вопросам поставок вооружений, в том числе ракет и снарядов.
«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы мы все могли лучше действовать и координировать шаги», — сказала Рапп-Хупер.
В Кремле называют бездоказательными данные стран Запада о якобы начале поставок вооружений из КНДР в Россию. Там отметили, что британская и американская разведки «всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств».
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является для России ближайшим соседом и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные отношения.