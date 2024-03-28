Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжёлые потери или отступать

Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении.

Такое мнение в интервью французскому изданию Depeche выразил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди.

По его мнению, Россия умело использует слабости ВСУ для развития успеха в наступлении и захвата всё новых и новых позиций.

«Путин в конечном итоге не даёт украинцам восстановить оборону», — сказал генерал.

Ранее в Le Figaro заявили, что французская армия не справится с Россией на Украине.

Также советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте.