Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжёлые потери или отступать
Такое мнение в интервью французскому изданию Depeche выразил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди.
По его мнению, Россия умело использует слабости ВСУ для развития успеха в наступлении и захвата всё новых и новых позиций.
«Путин в конечном итоге не даёт украинцам восстановить оборону», — сказал генерал.
Ранее в Le Figaro заявили, что французская армия не справится с Россией на Украине.
Также советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте.