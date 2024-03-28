Figaro: французская армия не справится с Россией на Украине

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине.

Такое мнение высказала обозреватель Figaro Рено Жирар.

«Российские солдаты... имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте», — сказала она.

При этом Жирар подчеркнула, что у французской армии на сегодняшний день нет средств, чтобы вести «конвенциональную войну с Россией».

Ранее экс-глава Минобороны Франции Эрве Морен раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за его позицию по поддержке Украины.

При этом в LCI заявили, что Франция вступит в прямое боестолкновение с Россией в случае краха ВСУ.