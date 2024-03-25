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LCI: Франция вступит в прямое боестолкновение с Россией в случае краха ВСУ

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Франция может вступить в прямое боестолкновение с Россией в случае краха Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.

Об этом говорится в эфире телеканала LCI.

Отмечается, что существует несколько сценариев ввода французских войск на Украину, наиболее опасным из которых является тот, который предполагает размещение военнослужащих Североатлантического альянса в укрепрайонах и траншеях украинских войск.

«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. Это третья мировая война», — сказали в эфире.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США

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