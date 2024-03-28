Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире Радио NV советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы находимся в стагнации», — цитирует его ТАСС.

При этом Подоляк отметил, что Киеву необходимо «прорабатывать сценарии», что необходимо делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей военных действий.

«Чтобы усилить всё-таки понимание у наших партнёров, что стагнация — это как раз удорожание...» — добавил он.

Ранее в Welt заявили, что украинский конфликт может быть заморожен в 2024 году.

Также в The Economist отметили, что Зеленский виноват в том, что украинские войска не могут обеспечить оборону против наступления ВС России.