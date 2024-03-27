Welt: украинский конфликт может быть заморожен в 2024 году

Немецкая газета Welt допускает, что конфликт на Украине может быть приостановлен в 2024 году, в противном случае украинская сторона рискует потерять ещё больше территорий.

«Будет ли этот конфликт продолжаться долгие годы? Скорее всего, нет. Напротив, есть много оснований полагать, что в этом году он, вероятно, будет заморожен», — утверждает издание.

Журналисты полагают, что в таком случае вероятен сценарий сохранения ВС России на тех позициях, где они находятся сейчас. Также поставки западного оружия придётся прекратить, как и переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Авторы статьи констатируют, что у Украины нет перспектив вернуть утраченные территории «в этом году», более того, можно ожидать новых наступательных действий армии России и «существенных потерь территорий со стороны Украины».

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на свой источник ранее сообщил, что руководство США выдвинуло ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав не вести никаких мирных переговоров с Россией, в противном случае Вашингтон пригрозил Киеву отменить выделение $45 млрд «невоенных средств».