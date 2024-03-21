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Херш: США выдвинули Зеленскому ультиматум и запретили переговоры с Россией

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Руководство США выдвинуло ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав не вести никаких мирных переговоров с Россией, в противном случае Вашингтон пригрозил Киеву отменить выделение $45 млрд «невоенных средств», утверждает американский журналист Сеймур Херш.
Херш: США выдвинули Зеленскому ультиматум и запретили переговоры с Россией
  • Gettyimages.ru

Источник журналиста заявил, что Россия и Украина якобы были на пороге начала разумных переговоров ещё до того, как произошла «военная деградация Зеленского».

«Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — сказал собеседник Херша.

Президент США Джо Байден сделал ставку на то, чтобы противостоять «российской угрозе НАТО», он не изменит курс даже при том, что «конец неизбежен», говорится в статье журналиста.

«У Украины нет пути к победе, и закончится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернёт национальную жемчужину, то есть Харьков...», — сказал источник.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос о том, с кем Москва будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа.

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