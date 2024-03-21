Херш: США выдвинули Зеленскому ультиматум и запретили переговоры с Россией
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Источник журналиста заявил, что Россия и Украина якобы были на пороге начала разумных переговоров ещё до того, как произошла «военная деградация Зеленского».
«Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — сказал собеседник Херша.
Президент США Джо Байден сделал ставку на то, чтобы противостоять «российской угрозе НАТО», он не изменит курс даже при том, что «конец неизбежен», говорится в статье журналиста.
«У Украины нет пути к победе, и закончится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернёт национальную жемчужину, то есть Харьков...», — сказал источник.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос о том, с кем Москва будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа.