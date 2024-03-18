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Путин — об отмене выборов Зеленским: Россия подумает, с кем в Киеве договариваться

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Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос о том, с кем Москва будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа.

В ходе пресс-конференции в предвыборном штабе его спросили, с кем будет договариваться Россия после того, как Владимир Зеленский отменил выборы на Украине.

«Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом», — отметил Путин.

16 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса.

Издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.

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