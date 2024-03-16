Полянский: Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса.

Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

«Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьёзных предметных переговорах. Весь их интерес в капитуляции России», — подчеркнул собеседник агентства.

Полянский добавил, что киевский режим ещё питает иллюзии по поводу того, что Украина сможет добиться военной победы над Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.