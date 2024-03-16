RT в Telegram
Подпишись

Полянский: Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса.
Полянский: Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах
  • AP

Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

«Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьёзных предметных переговорах. Весь их интерес в капитуляции России», — подчеркнул собеседник агентства.

Полянский добавил, что киевский режим ещё питает иллюзии по поводу того, что Украина сможет добиться военной победы над Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить