RS: Киеву нужно начать переговоры, пока на Украине не наступил крах
- РИА Новости
Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
Как отметил автор статьи, в настоящий момент западные страны столкнулись с вопросом, который заключается в том, готовы ли они сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это может привести к коллапсу на Украине.
«Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала ещё хуже», — говорится в публикации.
Издание также отмечало, что слова президента России Владимира Путина о готовности к серьёзным переговорам по Украине должны заставить Запад задуматься о возможности мирного урегулирования конфликта.