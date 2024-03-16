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RS: Киеву нужно начать переговоры, пока на Украине не наступил крах

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Странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.
RS: Киеву нужно начать переговоры, пока на Украине не наступил крах
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Как отметил автор статьи, в настоящий момент западные страны столкнулись с вопросом, который заключается в том, готовы ли они сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это может привести к коллапсу на Украине.

«Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала ещё хуже», — говорится в публикации.

Издание также отмечало, что слова президента России Владимира Путина о готовности к серьёзным переговорам по Украине должны заставить Запад задуматься о возможности мирного урегулирования конфликта.

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