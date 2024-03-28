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Генсек ОДКБ: организация уделяет особое внимание миротворческому треку

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Организация Договора о коллективной безопасности нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН.

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, в этом вопросе не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями.

«В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира», — сказал Тасмагамбетов.

Также он заявил, что возможность расширения организации не исключена.

Ранее Тасмагамбетов заявил, что странам-членам нужны инструменты противодействия терроризму.

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