Генсек ОДКБ: организация уделяет особое внимание миротворческому треку
Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, в этом вопросе не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями.
«В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира», — сказал Тасмагамбетов.
Также он заявил, что возможность расширения организации не исключена.
Ранее Тасмагамбетов заявил, что странам-членам нужны инструменты противодействия терроризму.