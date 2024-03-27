Захарова: Россия получила ответ от Британии на запрос о деле Скрипалей
- РИА Новости
«Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям», — заявила она в ходе брифинга.
В МИД Британии сообщили, что Юлия Скрипаль отклонила предложение российской стороны о консульском содействии, отметила Захарова.
5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Британия обвинила в произошедшем Россию, при этом в Москве осудили попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с отравлением Скрипалей была поводом для организации атаки на Россию.
2 сентября 2022 года посольство России в Лондоне обратилось к британскому МИД с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль.