Захарова: Россия получила ответ от Британии на запрос о деле Скрипалей

Россия получила ответ от Британии на запрос о деле Скрипалей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям», — заявила она в ходе брифинга.

В МИД Британии сообщили, что Юлия Скрипаль отклонила предложение российской стороны о консульском содействии, отметила Захарова.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британия обвинила в произошедшем Россию, при этом в Москве осудили попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с отравлением Скрипалей была поводом для организации атаки на Россию.

2 сентября 2022 года посольство России в Лондоне обратилось к британскому МИД с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль.