Интерпол не стал комментировать решение предложить России помощь по делу о теракте
- AP
«Обратите внимание, что организация не даёт комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц», — сказали РИА Новости в международной полиции.
После теракта в Подмосковье генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток сообщил, что организация готова оказать помощь российским правоохранительным органам в расследовании теракта.
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на это заявление и назвал его неожиданным. Министр подчеркнул: «Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки».
Лавров заверил, что российская сторона справится своими силами.