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Интерпол не стал комментировать решение предложить России помощь по делу о теракте

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В Интерполе не стали комментировать решение предложить России помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», но при этом не сотрудничать с Москвой по делу о подрыве «Северных потоков».
Интерпол не стал комментировать решение предложить России помощь по делу о теракте
  • AP

«Обратите внимание, что организация не даёт комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц», — сказали РИА Новости в международной полиции.

После теракта в Подмосковье генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток сообщил, что организация готова оказать помощь российским правоохранительным органам в расследовании теракта.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на это заявление и назвал его неожиданным. Министр подчеркнул: «Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки».

Лавров заверил, что российская сторона справится своими силами.

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