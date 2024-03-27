Интерпол не стал комментировать решение предложить России помощь по делу о теракте

В Интерполе не стали комментировать решение предложить России помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», но при этом не сотрудничать с Москвой по делу о подрыве «Северных потоков».

«Обратите внимание, что организация не даёт комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц», — сказали РИА Новости в международной полиции.

После теракта в Подмосковье генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток сообщил, что организация готова оказать помощь российским правоохранительным органам в расследовании теракта.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на это заявление и назвал его неожиданным. Министр подчеркнул: «Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки».

Лавров заверил, что российская сторона справится своими силами.