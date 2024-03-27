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Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях вызвали гнев у американских чиновников.
Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США
  • AP

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, заявление Макрона вызвало публичный упрёк со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«И разгневало американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», — говорится в публикации.

Как ранее заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России.

Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.

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