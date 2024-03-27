Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях вызвали гнев у американских чиновников.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, заявление Макрона вызвало публичный упрёк со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«И разгневало американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», — говорится в публикации.

Как ранее заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России.

Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.