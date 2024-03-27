Минздрав: заболеваемость и смертность от рака после агрессии НАТО в Сербии ещё растёт

Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич заявила в интервью РИА Новости, что заболеваемость и смертность от рака после агрессии НАТО в Сербии продолжает расти.

По её словам, сербы, хорваты и венгры годами чередуются на первом месте по смертности от онкологических заболеваний в Европе.

«Так, по данным ECIS за 2020 год, Сербия была на первом месте с индексом 150,6 на 100 тыс. человек, когда среднеевропейский показатель составлял 108,7 пункта», — сказала Груйичич.

Ранее бывший глава МИД Союзной Республики Югославия Живадин Йованович заявил, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок НАТО 1999 года.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что бомбардировка Югославии странами НАТО является огромной трагедией.