Rasmussen Reports: 53% американцев считают Байдена слабым главнокомандующим
Информация об этом опубликована на сайте компании.
Отмечается, что респондентам был задан вопрос, является ли Байден более сильным или более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники.
При этом 53% участников опроса ответили «более слабым».
Также 24% высказали мнение, что считают его «более сильным», а ещё 20% сочли Байдена «приблизительно равным» предшественникам.
Уточняется, что с какими именно предшественниками предлагается сравнить действующего президента, не сообщалось.
Ранее в Newsweek заявили, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.
Также в The Wall Street Journal отметили, что американцы перестали видеть в Байдене президента США.