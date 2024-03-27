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Rasmussen Reports: 53% американцев считают Байдена слабым главнокомандующим

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Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего, считают более половины участников проведённого компанией Rasmussen Reports опроса.

Информация об этом опубликована на сайте компании.

Отмечается, что респондентам был задан вопрос, является ли Байден более сильным или более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники.

При этом 53% участников опроса ответили «более слабым».

Также 24% высказали мнение, что считают его «более сильным», а ещё 20% сочли Байдена «приблизительно равным» предшественникам.

Уточняется, что с какими именно предшественниками предлагается сравнить действующего президента, не сообщалось.

Ранее в Newsweek заявили, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.

Также в The Wall Street Journal отметили, что американцы перестали видеть в Байдене президента США.

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