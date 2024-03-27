Fox News: к дому советника Байдена подбросили навоз

Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент спровоцировал вмешательство полиции.

«Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности», — передаёт телеканал.

В феврале протестующие французские фермеры вылили навоз в городах.

Также в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.