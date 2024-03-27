Fox News: к дому советника Байдена подбросили навоз
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что инцидент спровоцировал вмешательство полиции.
«Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности», — передаёт телеканал.
В феврале протестующие французские фермеры вылили навоз в городах.
Также в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.