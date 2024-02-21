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Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах

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Во Франции аграрии в рамках протестных акций вылили навоз в городах.
Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
  • globallookpress.com
  • © Aurelien Morissard

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что, в частности, в городе По аграрии облили навозом здание страховой компании, а в коммуне Сен-Брие фермеры вывалили навоз на площадь напротив префектуры.

Ранее замгенсека Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Тьерри Куэ заявил, что французские фермеры снова выйдут на протесты 23 февраля, накануне открытия в Париже Международного сельскохозяйственного салона.

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