Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что, в частности, в городе По аграрии облили навозом здание страховой компании, а в коммуне Сен-Брие фермеры вывалили навоз на площадь напротив префектуры.
Ранее замгенсека Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Тьерри Куэ заявил, что французские фермеры снова выйдут на протесты 23 февраля, накануне открытия в Париже Международного сельскохозяйственного салона.