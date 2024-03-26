Власти Балтимора были в курсе, что врезавшийся в мост корабль потерял управление

Грузовой корабль, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, потерял управление, экипаж оповестил об этом местные власти.

Такую информацию предоставил американский телеканал ABC News со ссылкой на доклад Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США.

Ранее в полиции Балтимора заявили об отсутствии признаков, указывающих на обрушение моста в результате теракта.

26 марта портал WTOP сообщил, что в результате обрушения моста в Балтиморе, вызванного столкновением с грузовым кораблём, в воду упало несколько автомобилей.