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Полиция Балтимора: нет признаков того, что обрушение моста было терактом

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Полиция Балтимора заявила об отсутствии признаков того, что обрушение моста было терактом.
Полиция Балтимора: нет признаков того, что обрушение моста было терактом
  • AP

Во время пресс-конференции представитель правоохранительных органов отметил, что вряд ли обрушение моста было преднамеренным, передаёт РИА Новости.

«Нет абсолютно никаких признаков того, что это был террористический акт, что это было сделано намеренно», — добавил он.

Ранее портал WTOP сообщил, что в результате обрушения моста в Балтиморе, вызванного столкновением с грузовым кораблём, в воду упало несколько автомобилей.

CNN рассказал, что в воду могли упасть минимум 20 человек.

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