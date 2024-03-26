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CNN: при крушении моста в Балтиморе в воду могли упасть минимум 20 человек

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Неблагоприятные погодные условия и ограниченная видимость на месте обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе вызывают беспокойство, поскольку поиски ещё как минимум 20 человек, предположительно упавших в воду, продолжаются. Об этом сообщает CNN.
CNN: при крушении моста в Балтиморе в воду могли упасть минимум 20 человек
  • AP

По данным американского телеканала, в поисковых работах участвуют сотрудники городской пожарной охраны и специалисты Береговой охраны США.

Также в операции по спасению людей задействована команда водолазов, которым приходится работать в условиях «морозной температуры» воды в реке.

«Это может вызвать беспокойство и риск для наших дайверов», — цитирует телеканал директора по связям с общественностью городской пожарной охраны Балтимора Кевина Картрайта.

Ранее новостной портал WTOP сообщил, что в результате обрушения моста в Балтиморе, вызванного столкновением с грузовым кораблём, в воду упало несколько автомобилей.

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